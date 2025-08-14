В Новосибирске вернули трамвайную остановку по улице Октябрьская

Посадка и высадка пассажиров будет производится на нечетной стороне улицы Серебренниковская.
В Новосибирске возобновила работу трамвайная остановка «Улица Октябрьская». Как сообщили в городской администрации, здесь будет останавливаться трамвайный маршрут номер 13.
Остановка для посадки и высадки пассажиров расположена на стороне улицы Серебренниковской, где находятся нечетные номера домов, рядом со зданием под номером 27.
«Сотрудники Горэлектротранспорта провели необходимый инструктаж с водителями и кондукторами трамвая, курсирующего по маршруту», — отмечается в официальном сообщении.
Это позволит обеспечить бесперебойное и безопасное движение общественного транспорта, а также комфортное пользование остановкой для всех горожан.