Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцев позвали на фестиваль гик-культуры

В Красноярске пройдет фестиваль гик-культуры «Гикзилла фест».

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В мэрии поясняют, что событие создано специально для поклонников комиксов, фантастики, анимационных сериалов и виртуальных игр. Организаторы приготовили интерактивные площадки с многочисленными конкурсами и выступлениями.

Фестиваль пройдёт в воскресенье, 17 августа, с 13:00 до 20:00 на двух сценах. Главной станет территория возле «Капитанского клуба». Также часть локаций разместят под Коммунальным мостом (АРТ-Берег).

«На главной сцене красноярцев ждут косплей-дефиле, южнокорейские танцы в стиле “K-Pop”, а также выступления диджеев. На малой пройдут лекции по актёрскому мастерству и дубляжу от Михаила Черкасского, состоится беседа о создании подкастов. Кроме того, все желающие смогут принять участие в показе костюмов», — говорят организаторы.

«Гикзилла» пройдёт в Красноярске в четвёртый раз. В прошлом году он собрал 1000 гостей.

«Фестиваль гик-культуры — это пространство, где мечты становятся реальностью. Здесь нет шаблонов, а перевоплощение даёт свободу самовыражения. Это не просто развлекательное мероприятие, это точки притяжения для тех, кто ищет вдохновение, единомышленников и возможность раскрыть свой творческий потенциал», — рассказала директор центра​ молодёжи «Зеркало» Дарья ​Дмитриева.

В рамках фестиваля пройдёт ярмарка-продажа авторских работ красноярцев. Все желающие смогут представить самодельные комиксы, фигурки, картины, наклейки, связанные с гик-культурой. Это отличная возможность не только приобрести интересные работы, но и лично пообщаться с талантливыми авторами.

Подробную информацию о фестивале можно узнать по телефону: 265−03−26 и в группе социальной сети «ВКонтакте»​.