Красноярцев позвали на фестиваль гик-культуры

В мэрии поясняют, что событие создано специально для поклонников комиксов, фантастики, анимационных сериалов и виртуальных игр. Организаторы приготовили интерактивные площадки с многочисленными конкурсами и выступлениями.
Фестиваль пройдёт в воскресенье, 17 августа, с 13:00 до 20:00 на двух сценах. Главной станет территория возле «Капитанского клуба». Также часть локаций разместят под Коммунальным мостом (АРТ-Берег).
«На главной сцене красноярцев ждут косплей-дефиле, южнокорейские танцы в стиле “K-Pop”, а также выступления диджеев. На малой пройдут лекции по актёрскому мастерству и дубляжу от Михаила Черкасского, состоится беседа о создании подкастов. Кроме того, все желающие смогут принять участие в показе костюмов», — говорят организаторы.
«Гикзилла» пройдёт в Красноярске в четвёртый раз. В прошлом году он собрал 1000 гостей.
«Фестиваль гик-культуры — это пространство, где мечты становятся реальностью. Здесь нет шаблонов, а перевоплощение даёт свободу самовыражения. Это не просто развлекательное мероприятие, это точки притяжения для тех, кто ищет вдохновение, единомышленников и возможность раскрыть свой творческий потенциал», — рассказала директор центра молодёжи «Зеркало» Дарья Дмитриева.
В рамках фестиваля пройдёт ярмарка-продажа авторских работ красноярцев. Все желающие смогут представить самодельные комиксы, фигурки, картины, наклейки, связанные с гик-культурой. Это отличная возможность не только приобрести интересные работы, но и лично пообщаться с талантливыми авторами.
Подробную информацию о фестивале можно узнать по телефону: 265−03−26 и в группе социальной сети «ВКонтакте».