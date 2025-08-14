Мало кому известную лотосовую плантацию на Русском острове разорили вандалы

На острове Русском, в бухте Житкова с ее суровым микроклиматом, специалистам Приморского океанариума удалось почти невозможное. Шесть лет назад они высадили в искусственный пруд семена краснокнижного лотоса орехоносного (Комарова). Прошлым летом появились первые робкие цветы, а в этом — плантация наконец зацвела пышно. Но её повредили вандалы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Приморского океанариума.