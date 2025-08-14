Мало кому известную лотосовую плантацию на Русском острове разорили вандалы

На острове Русском, в бухте Житкова с ее суровым микроклиматом, специалистам Приморского океанариума удалось почти невозможное. Шесть лет назад они высадили в искусственный пруд семена краснокнижного лотоса орехоносного (Комарова). Прошлым летом появились первые робкие цветы, а в этом — плантация наконец зацвела пышно. Но её повредили вандалы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Приморского океанариума.
Само цветение лотосов длится лишь неделю-полторы. Неизвестные вандалы пробрались на закрытую служебную территорию и срезали часть цветоносов уникальных растений.
«Лотосы — не просто невероятно красивые реликтовые растения, пережившие миллионы лет. Они священны во многих культурах и охраняются законом: вид занесен в Красную книгу России. Сорвавший такой цветок не только лишает себя удачи, как гласят поверья, но и гарантированно получает проблемы», — сообщили в пресс-службе океанариума.
По статье 8.35 КоАП РФ нарушителям грозит штраф от 2500 до 5000 рублей и возмещение ущерба — 300 рублей за каждый уничтоженный цветок. Территория находится под видеонаблюдением, и поиск злоумышленников — дело времени.
Напомним, в ночь с 30 на 31 июля сквер с китами, расположенный по адресу улица Русская, 46 во Владивостоке, стал объектом вандализма. Компания молодых людей — юноши и девушки — собралась на лавочке для распития алкогольных напитков. Предположительно, стремясь произвести впечатление на спутниц, молодые мужчины решили продемонстрировать силу, что завершилось разрушением городского имущества.