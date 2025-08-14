Школу-долгострой на Патрокле планируют сдать к сентябрю 2026 года

Контракт предусматривал сдачу до конца 2022 года, потом власти и подрядчик анонсировали сдачу к концу 2023 года. После срок сдвинулся еще на год — ориентировочно к 1 августа 2024 года. Цена контракта за это время выросла с 1,8 до 2,9 млрд рублей. Потом объект обещали сдать в июле 2025 года.