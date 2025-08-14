Школу-долгострой на Патрокле планируют сдать к сентябрю 2026 года

Учебные корпуса школы-долгостроя на Патрокле должны принять детей в сентябре 2026 года. Об этом сообщила команда мэра Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеграм-канал PATROKL.info (18+).
После того как общественность Патрокла выразила озабоченность готовностью знаменитой школы-долгостроя к новому учебному сезону, состоялась встреча активистов района с мэром Владивостока Константином Шестаковым, где было озвучено, что образовательное учреждение должно открыть свои двери для ребят уже в следующем году.
Напомним, что проектировать объект начали в 2018 году. Строительство планировали начать в 2019-м, но контракт с первоначальным генподрядчиком расторгли, заключив новый. Непосредственно строительные работы подрядчик начал в 2021 году. Периодически они тормозились по разным причинам.
Контракт предусматривал сдачу до конца 2022 года, потом власти и подрядчик анонсировали сдачу к концу 2023 года. После срок сдвинулся еще на год — ориентировочно к 1 августа 2024 года. Цена контракта за это время выросла с 1,8 до 2,9 млрд рублей. Потом объект обещали сдать в июле 2025 года.