Безболезненные и незаметные: Life.ru узнал, какие симптомы предвещают рак полости рта

Симптомы, такие как жжение или покалывание в полости рта во время приёма пищи, должны насторожить и побудить к обращению к врачу. Если консервативная терапия не приносит результатов в течение двух недель, специалист посоветовал обратиться к онкологу для проведения детального обследования, включая морфологическое исследование, что позволяет выявить злокачественное новообразование на ранней стадии.