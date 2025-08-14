Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Левченко, сдавшийся в плен российским военнослужащим, в интервью ТАСС охарактеризовал свою бригаду фразой «и смех, и грех», заявив, что в ней служили инвалиды и психически больные люди.
Левченко отметил, что бригада была непригодна к выполнению боевых задач и использовалась как «пушечное мясо».
— Наша задача была так же обживаться на позиции, можно сказать, ничегонеделанием ждать пока нас куда-то задействуют. Потому что наша бригада — и смех, и грех — ничего не умеют. Какой смысл этого всего, — цитирует бойца ТАСС.
По словам пленного, в его взводе численностью около 20 человек треть сослуживцев были с ограниченными возможностями здоровья или с психическими заболеваниями. Левченко родился в Лисичанске ЛНР, после начала спецоперации (СВО) вывез семью в Полтаву, а в декабре 2024 года был мобилизован.
В то же время в рядах ВСУ начали создавать специальные батальоны, укомплектованные военнослужащими, ранее дезертировавшими из Вооруженных сил Украины и впоследствии задержанными.