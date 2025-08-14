В Новосибирске завершают строительство ЦПК «СКИФ»

Строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) близко к завершению — общая готовность объекта достигла 96%. Об этом сообщила заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова изданию Сиб.фм.
«На сегодняшний день научная установка класса “мегасайенс” ЦКП “СКИФ” — это единственный и самый совершенный в мире синхротрон поколения 4+», — подчеркнула заместитель губернатора.
Он обеспечит российским ученым и корпорациям исследовательскую независимость и откроет путь к прорывным результатам в различных областях. СКИФ способен покрыть практически весь спектр экспериментов с синхротронным излучением, которые раньше проводились на зарубежных установках в Европе и США. При этом он способен увеличить эффективность экспериментов благодаря улучшенным характеристикам, таким как большая яркость и когерентность.
Запуск синхротрона, как отметила Мануйлова, открывает огромные перспективы для развития науки и высоких технологий, укрепляя позиции региона и страны на мировой арене. Установка станет уникальным инструментом для учёных и инновационного бизнеса. С её помощью можно будет изучать свойства материалов для создания новых композитов и аккумуляторов, проводить исследования в структурной вирусологии и кристаллографии белков, включая изучение пространственной структуры белков вирусов для разработки новых методов борьбы с инфекциями.
На конец июля оборудование для инжекционного комплекса было готово 99,89%, для основного накопителя — 95,78%, строительно-монтажные работы здания инжектора завершены на 96,08%. В текущем году планируется завершить строймонтажные работы и начать пусконаладочные работы оборудования накопителя и первых шести станций. А также — инжектировать пучок электронов с энергией 3 ГэВ в накопительное кольцо.
Ирина Мануйлова сообщила, что уже более двадцати компаний реального сектора экономики выразили заинтересованность в использовании мощностей СКИФ. Ожидается, что количество пользователей будет выше двух тысяч в год.
Предусмотрено строительство жилья и объектов размещения, а также создание транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры.
Запуск СКИФ даст Новосибирской области мощный импульс для формирования конкурентоспособной научной инфраструктуры и среды мирового уровня по стандартам «городов знаний» и создаст множество высокотехнологичных рабочих мест.
Ранее BFM-Новосибирск сообщал о том, что уже утверждена программа научных исследований на шести станциях первой очереди СКИФа, а также описана специализация второй очереди. Так, в первой очереди запустят рабочую станцию «Быстропротекающие процессы», способную с высочайшей точностью отображать «сценарии» взрыва, сверхбыстрого фазового перехода