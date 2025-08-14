В Новосибирске завершают строительство ЦПК «СКИФ»

Он обеспечит российским ученым и корпорациям исследовательскую независимость и откроет путь к прорывным результатам в различных областях. СКИФ способен покрыть практически весь спектр экспериментов с синхротронным излучением, которые раньше проводились на зарубежных установках в Европе и США. При этом он способен увеличить эффективность экспериментов благодаря улучшенным характеристикам, таким как большая яркость и когерентность.