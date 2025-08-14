Ричмонд
Shaman прилетел в КНДР

Российский певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) прибыл в Пхеньян в составе делегации РФ по случаю празднования освобождения Кореи. Об этом сообщает ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи).

Источник: Газета.Ру

Как уточняется, делегацию российского Минкульта возглавляет замминистра культуры Андрей Малышев. Туда также входят ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная Звезда» и ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск.

Согласно пресс-релизу, гостей из России в Пхеньяне встретили замминистра культуры КНДР Пак Гён Чхоль, представители профильных ведомств, дипломаты и посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора.

До этого делегация российских депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным тоже прибыла с официальным визитом в Пхеньян. Визит будет продолжаться до пятницы, 15 августа. В ходе него запланированы встречи и мероприятия в честь 80-летия Освобождения Кореи от японского колониального господства.