Shaman прилетел в КНДР

До этого делегация российских депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным тоже прибыла с официальным визитом в Пхеньян. Визит будет продолжаться до пятницы, 15 августа. В ходе него запланированы встречи и мероприятия в честь 80-летия Освобождения Кореи от японского колониального господства.