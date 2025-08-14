Охранявшие порядок в «Крокусе» полицейские были без оружия

Прибыв к месту около 17:45 (по мск), пешая патрульная группа полицейских подошла ко входу в концертный зал, где их встретил старший охраны и поинтересовался наличием у прибывших оружия. Полицейские сообщили, что оружия при себе не имеют. Правоохранители разошлись по разным входам КЦ: один из них занял позицию у первого входа, второй — у второго. Во время нападения террористов один из сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) покинул здание вместе с другими посетителями, после чего, находясь в безопасности, позвонил руководству и доложил о трагедии. Позже он отправился в отдел полиции «Павшино» за помощью. Второй полицейский укрылся в комнате охраны.