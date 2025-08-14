В ГД предложили ввести на федеральном уровне подарки для новорожденных

Депутат Буцкая предложила единый федеральный подарок для новорожденных.
Введение единого подарочного набора для новорожденных на федеральном уровне станет справедливой мерой по отношению к роженицам из различных регионов России. Об этом рассказала первый зампред комитета Госдумы (ГД) по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«Часто за подарком беременные едут рожать в другой регион, и тут “едет” статистика рождаемости. А как быть с тем, что родители с завистью смотрят на подарок в другом регионе и делают вывод, что их ребенок менее ценен для страны?», — сказала Буцкая в разговоре с ТАСС. Она назвала такое нововведение «Подарком № 1 от президента России Владимира Путина».
Депутат добавила, что подобная федеральная коробка для новорожденных станет подтверждением того, что государство поддерживает каждую российскую семью, в которой появляется ребенок. С другой стороны, отметила Буцкая, правительство поддержит отечественных производителей детских товаров.
Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе уже были приняты меры по поддержке семей с новорожденными: с июня 2019 года действует программа выдачи подарочного набора «Малышу Ямала», а с 2025 года срок получения набора для семей, родивших за пределами региона, увеличен до шести месяцев. С 2023 года на второго и последующих детей предоставляется электронный сертификат номиналом 37 тысяч рублей.