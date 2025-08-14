Полиция Находки проверит живодёрский прокат лошади на популярном пляже

Поступали сообщения и о гонках на гидроциклах у побережья Триозёрья — водители аквабайков устраивают заезды в акватории, где купаются люди, в том числе малолетние дети. В этом году зафиксировано уже два случая наезда водных мотоциклов на людей — в бухте Рында аквабайк переехал мужчину, который в те же сутки скончался от черепно-мозговых травм, а около Андреевки лихач врезался в сап-борд, на котором плыли две девочки. Одна из них получила тяжёлые травмы и переведена из Хасанской районной больницы во Владивосток для более высокотехнологичной медицинской помощи. Также в заливе Восток погиб рыбак, лодку которого предположительно протаранил гидроцикл, но об обстоятельствах трагедии информации от прокуратуры и следователей пока не поступало.