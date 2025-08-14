Ричмонд
Полиция Находки проверит живодёрский прокат лошади на популярном пляже

Отдыхающие на пляже «Рица» под Находкой обратили внимание на замученную лошадь, которую владелец использует для увеселения туристов, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Предприниматель оказывает платную услугу — катание детей на лошади. Однако животное находится в состоянии истощения и еле передвигается, оно может быть обессилено из-за жары, отсутствия еды и питья. Никакого навеса для него хозяин не оборудовал, лошадь вынуждена работать весь день под палящим солнцем. Кроме того, очевидцы замечали, что хозяин бьёт её. Информацию об издевательствах над лошадью опубликовали в городском telegram-канале в надежде привлечь внимание правоохранительных и надзорных органов.

Такое содержание может быть квалифицировано как жестокое обращение с животным. Полиция Находки уже начала проверку по факту публикации, устанавливается личность хозяина лошади. Заодно правоохранители изучат, законна ли вообще деятельность предпринимателя. По результатам проверочных мероприятий будет принято законное и обоснованное решение.

Ранее межведомственная комиссия проверяла пляжи находкинского микрорайона Ливадия на предмет законности бизнеса, соблюдения прав и обеспечения безопасности туристов. Поводом для проверки послужили сигналы в социальных сетях.

Вероятно, чиновников заинтересуют и пляжи Триозёрья: одно из красивейших мест отдыха в Приморье в этом году переживает беспрецедентный наплыв туристов, местная инфраструктура на такое количество людей явно не рассчитана, отдыхающим приходится отстаивать длинные очереди, чтобы попасть в туалет или продуктовый магазин.

Поступали сообщения и о гонках на гидроциклах у побережья Триозёрья — водители аквабайков устраивают заезды в акватории, где купаются люди, в том числе малолетние дети. В этом году зафиксировано уже два случая наезда водных мотоциклов на людей — в бухте Рында аквабайк переехал мужчину, который в те же сутки скончался от черепно-мозговых травм, а около Андреевки лихач врезался в сап-борд, на котором плыли две девочки. Одна из них получила тяжёлые травмы и переведена из Хасанской районной больницы во Владивосток для более высокотехнологичной медицинской помощи. Также в заливе Восток погиб рыбак, лодку которого предположительно протаранил гидроцикл, но об обстоятельствах трагедии информации от прокуратуры и следователей пока не поступало.