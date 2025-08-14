Полиция Находки проверит живодёрский прокат лошади на популярном пляже

Предприниматель оказывает платную услугу — катание детей на лошади. Однако животное находится в состоянии истощения и еле передвигается, оно может быть обессилено из-за жары, отсутствия еды и питья. Никакого навеса для него хозяин не оборудовал, лошадь вынуждена работать весь день под палящим солнцем. Кроме того, очевидцы замечали, что хозяин бьёт её. Информацию об издевательствах над лошадью опубликовали в городском telegram-канале в надежде привлечь внимание правоохранительных и надзорных органов.
Такое содержание может быть квалифицировано как жестокое обращение с животным. Полиция Находки уже начала проверку по факту публикации, устанавливается личность хозяина лошади. Заодно правоохранители изучат, законна ли вообще деятельность предпринимателя. По результатам проверочных мероприятий будет принято законное и обоснованное решение.
Ранее межведомственная комиссия проверяла пляжи находкинского микрорайона Ливадия на предмет законности бизнеса, соблюдения прав и обеспечения безопасности туристов. Поводом для проверки послужили сигналы в социальных сетях.
Вероятно, чиновников заинтересуют и пляжи Триозёрья: одно из красивейших мест отдыха в Приморье в этом году переживает беспрецедентный наплыв туристов, местная инфраструктура на такое количество людей явно не рассчитана, отдыхающим приходится отстаивать длинные очереди, чтобы попасть в туалет или продуктовый магазин.
Поступали сообщения и о гонках на гидроциклах у побережья Триозёрья — водители аквабайков устраивают заезды в акватории, где купаются люди, в том числе малолетние дети. В этом году зафиксировано уже два случая наезда водных мотоциклов на людей — в бухте Рында аквабайк переехал мужчину, который в те же сутки скончался от черепно-мозговых травм, а около Андреевки лихач врезался в сап-борд, на котором плыли две девочки. Одна из них получила тяжёлые травмы и переведена из Хасанской районной больницы во Владивосток для более высокотехнологичной медицинской помощи. Также в заливе Восток погиб рыбак, лодку которого предположительно протаранил гидроцикл, но об обстоятельствах трагедии информации от прокуратуры и следователей пока не поступало.