В Оренбургской области объявили опасность БПЛА

На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщает врио губернатора Евгений солнцев. Он также предупреждает граждан следить за оповещениями от Правительства области.

