В Оренбургской области объявили опасность БПЛА

Срочная новость На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщает врио губернатора Евгений солнцев. Он также предупреждает граждан следить за оповещениями от Правительства области.
