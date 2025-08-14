На полках в новосибирских магазинах появились пачки масла по 100 граммов

В Новосибирских магазинах всё чаще стало встречаться сливочное масло в пачках по 100 граммов. Если раньше такую фасовку предлагали единичные производители, то теперь это, похоже, становится повсеместным явлением, пишет Infopro54.
Это классический пример шринкфляции — скрытого повышения цен за счёт уменьшения привычного объема продукта. Как отмечают покупатели, маленькие пачки особенно заметны рядом с 180-граммовыми. Одна из жительниц Новосибирска также отметила, что ещё недавно 150 граммов казались минимумом, однако оказалось, что есть куда уменьшать.
В одном из крупных супермаркетов города масло в стограммовых пачках предлагают уже пять производителей из Санкт-Петербурга, Алтайского края и Московской области. Также в продаже есть белорусского производства в пачках по 120 граммов. Стоимость таких «облегченных» упаковок — ниже 200 рублей.