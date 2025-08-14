На полках в новосибирских магазинах появились пачки масла по 100 граммов

Это классический пример шринкфляции — скрытого повышения цен за счёт уменьшения привычного объема продукта. Как отмечают покупатели, маленькие пачки особенно заметны рядом с 180-граммовыми. Одна из жительниц Новосибирска также отметила, что ещё недавно 150 граммов казались минимумом, однако оказалось, что есть куда уменьшать.