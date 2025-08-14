Роскомнадзор предупредил, что сотрудники ведомства не звонят россиянам

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сотрудники Роскомнадзора, как и других госорганов, не звонят россиянам в соцсетях или мессенджерах и не требуют коды и персональные данные, рассказали РИА Новости в ведомстве.
«Сотрудники Роскомнадзора, как и других государственных органов, не звонят гражданам и не инициируют общение в социальных сетях или мессенджерах, чтобы запрашивать персональные данные или цифровые коды», — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что сотрудники Роскомнадзора также не просят удаленный доступ к устройству гражданина, установку новых программ, перевод личных средств якобы на безопасные счета или оформление кредитов.
Ранее ведомство сообщило РИА Новости, что мошенники в 2025 году начали применять многоэтапную схему обмана россиян со звонками якобы от службы доставки и сотрудников Роскомнадзора в мессенджерах.