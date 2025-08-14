Медовый Спас 14 августа 2025: традиции, обряды и приметы, что категорически нельзя делать

Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста и праздником Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. На Руси к этому времени завершался сбор меда, и пасечники несли свежий урожай в церковь для освящения. Считалось, что только после этого мед приобретал особую целебную силу и мог использоваться в пищу.