Медовый Спас 14 августа 2025: традиции, обряды и приметы, что категорически нельзя делать

14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас — первый в череде трех августовских праздников, посвященных сбору урожая. Этот день имеет глубокие исторические корни и богатые народные традиции, которые сохраняются и в современном мире.
История праздника.
Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста и праздником Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. На Руси к этому времени завершался сбор меда, и пасечники несли свежий урожай в церковь для освящения. Считалось, что только после этого мед приобретал особую целебную силу и мог использоваться в пищу.
Народное название праздника — «Маковей» — связано с памятью семи ветхозаветных мучеников Маккавеев, а также с традицией собирать в этот день мак, который тоже освящали в храмах.
Традиции и обряды.
Освящение меда — главный обычай праздника. В церквях проводят специальные службы, после чего люди угощают друг друга свежим медом, желая здоровья и благополучия.
Мак и мед в кулинарии — хозяйки пекут блины, пряники, пироги и булочки с маком и медом. Особенно популярны «маковейчики» — постные коржики с маковой начинкой.
«Спас на воде» — в этот день освящали колодцы, реки и озера, а также совершали последнее в году купание, чтобы очиститься от грехов.
Букеты из трав — собирали и освящали «маковейские» букеты из мяты, чабреца, календулы и маковых головок, которые потом хранили как обереги.
Приметы и поверья.
Дождь на Медовый Спас — к мягкой зиме и отсутствию пожаров.
Жаркая погода — к засушливой осени.
Если пчелы перестают носить мед — скоро похолодает.
Кто в этот день поможет нуждающимся — тот весь год будет в достатке.
Современное празднование.
Сегодня Медовый Спас остается любимым народным праздником. В городах и селах проводят ярмарки, где продают мед, травы и изделия ручной работы. Многие семьи сохраняют традицию готовить угощения с медом и собираться за общим столом.
Следом за Медовым идут:
Яблочный Спас (19 августа) — освящение яблок и винограда.
Ореховый Спас (29 августа) — завершение жатвы и сбор орехов.
Медовый Спас — это не только религиозный праздник, но и прекрасный повод вспомнить о народных традициях, поблагодарить природу за ее дары и провести время в кругу семьи.