«Миграционная амнистия» в Приморье завершится в начале сентября. Около 9 тысяч человек еще числятся в «Реестре контролируемых лиц», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Более 6 тысяч иностранцев уже урегулировали свой статус. За год почти 6,5 тысячи иностранцев в Приморье оформили патенты на работу, 146 человек ожидают выдворения, из которых 78 — в принудительном порядке.
Еще 9 тысяч должны легализовать свое положение до 10 сентября. Для этого мигрантам необходимо прийти в территориальный орган МВД или филиал ФГУП «ПВС», пройти биометрическую идентификацию, медицинское обследование и проверку на наличие долгов.
Напомним, во Владивостоке в ходе масштабной облавы на Спортивном рынке были задержаны 15 нелегальных мигрантов. Операцию по выявлению нарушителей проводили бойцы Приморского отряда «Тигр-Правопорядок», сотрудники Ленинской прокуратуры, полиции, пожарного надзора и городской администрации.