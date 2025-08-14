В Волгограде после падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ

Разлитие и возгорание нефтепродуктов произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде после падения обломков сбитого вражеского беспилотника, сообщил глава Волгоградской области Андрей Бочаров.
Губернатор отметил, что силы противовоздушной обороны ночью отразили массированную атаку дронов на регион.
«В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ», — отметил Бочаров, слова которого приводит в своём Telegram-канале областная администрация.
Он подчеркнул, что, согласно предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор добавил, что пожарные службы работают над ликвидацией возгорания.
Напомним, 13 августа обломки вражеского беспилотника упали на крышу 16-этажного дома в Тракторозаводском районе Волгограда. При обследовании здания сапёрами проводилась эвакуация жителей.