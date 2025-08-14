Трамп выступил с угрозой перед встречей с Путиным: Президент США жаждет Нобелевской премии мира

Это будет первый контакт Владимира Путина с лидером G7 после начала спецоперации в феврале 2022 года. На Западе по этому поводу буквально сходят с ума лидеры ЕС, ведь долгое время союзники Украины утверждали, что и Россия, и, тем более, ее лидер, находятся в полнейшей изоляции от всего мира. Теперь же Европа опасается, что Трамп может поддаться влиянию Путина, который стремится навязать свою версию мирного соглашения.