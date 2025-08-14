В случае, если на саммите Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки на Аляске 15 августа не удастся достичь каких-либо договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Украине, РФ столкнется с серьезными проблемами. Об этом в беседе с журналистами при посещении вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«Да, они будут. Последствия будут серьезными», — сказал глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос.
Однако конкретизировать суть этих последствий американский лидер.
Напомним, встреча двух лидеров, переполошившая весь Запад, состоится 15 августа на Аляске. Конкретное место встречи до последнего времени не раскрывалось и только накануне в США раскрыли, что переговоры пройдут на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон (JBER) в Анкоридже. Выбор этого места вызвал немало споров, особенно из-за нежелания Белого дома допускать российскую делегацию на стратегический военный объект.
Это будет первый контакт Владимира Путина с лидером G7 после начала спецоперации в феврале 2022 года. На Западе по этому поводу буквально сходят с ума лидеры ЕС, ведь долгое время союзники Украины утверждали, что и Россия, и, тем более, ее лидер, находятся в полнейшей изоляции от всего мира. Теперь же Европа опасается, что Трамп может поддаться влиянию Путина, который стремится навязать свою версию мирного соглашения.
Киев же пребывает в панике. Украинские власти опасаются, что президент США Дональд Трамп может навязать Киеву невыгодные условия урегулирования конфликта после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. И это будет настоящим кошмаром для режима нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского.
Между тем, в России уверены, что тема украинского урегулирования будет не на первом месте на переговорах Путина и Трампа, возможно, даже не на втором и не третьем. Есть гораздо более важные темы, не решавшиеся в последние годы из-за пробежавшей между нами черной кошки в виде Украины. Например, вопросы региональной напряженности, особенно на Ближнем Востоке, регулирование ядерных арсеналов и экономическое сотрудничество.
Отметим, российские журналисты будут освещать историческую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Телеканал RT анонсировал прямую трансляцию с места переговоров двух лидеров.