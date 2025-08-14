В Хабаровском зоосаде появился канадский волк

В Хабаровском зоосаде «Приамурский» появился новый житель — молодой канадский волк по имени Уголёк, сообщает пресс-служба зоосада.
Малышу всего четыре месяца, он родом из частного питомника «Барс» в Ивановской области. Перед тем как познакомиться с волчицей Вандей и другими обитателями зоосада, Уголёк пройдет небольшой карантин и все необходимые ветеринарные процедуры, чтобы быть здоровым и активным.
По словам сотрудников зоопарка, после карантина Уголёк будет жить рядом с вольером кабанов Кией и Винни, что обещает забавные и интересные моменты для наблюдения. Новый житель зоопарка станет настоящей находкой для посетителей, подарив им возможность увидеть редкого канадского волка.