Shaman приехал в Северную Корею праздновать освобождение страны от оккупации

Торжественные мероприятия в честь годовщины освобождения полуострова от японского колониального правления традиционно проходят 15 августа. В августе 1945 года Советский Союз вступил в войну против Японии, стремительно разгромив одну из крупнейших группировок сухопутных войск — Квантунскую армию. Благодаря этому советские военные освободили народы Северо-Восточного Китая и Кореи от оккупации. В ходе боев погибли и скончались от ран несколько тысяч советских солдат. В день завершения основной фазы наступления СССР в Маньчжурии император Японии Хирохито записал радиобращение о капитуляции, которое было передано жителям Кореи 15 августа.