Shaman приехал в Северную Корею праздновать освобождение страны от оккупации

Shaman прибыл в КНДР по случаю празднования в стране 80-й годовщины освобождения от японской оккупации.
Певец Shaman (Ярослав Дронов) прибыл в Северную Корею в составе делегации из России, приуроченной к празднованию 80-летия освобождения Корейского полуострова от японской оккупации. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Певец вошел в состав делегации, которую возглавил заместитель министра культуры Андрей Малышев», — передает агентство. Также среди представителей РФ были ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» и ряд других участников.
В международном аэропорту столицы КНДР гостей 14 августа встречали замминистра культуры Пак Кен Чхоль и представители российского дипломатического корпуса во главе с послом РФ в стране. В ту же ночь в Северную Корею прибыла делегация из дипломатов Госдумы, которую возглавил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Торжественные мероприятия в честь годовщины освобождения полуострова от японского колониального правления традиционно проходят 15 августа. В августе 1945 года Советский Союз вступил в войну против Японии, стремительно разгромив одну из крупнейших группировок сухопутных войск — Квантунскую армию. Благодаря этому советские военные освободили народы Северо-Восточного Китая и Кореи от оккупации. В ходе боев погибли и скончались от ран несколько тысяч советских солдат. В день завершения основной фазы наступления СССР в Маньчжурии император Японии Хирохито записал радиобращение о капитуляции, которое было передано жителям Кореи 15 августа.