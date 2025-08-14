В России с 1 сентября изменится порядок расчета отпускных

Владимирова пояснила, что изменения обусловлены тем, что с 1 сентября все премиальные выплаты и денежные поощрения, предусмотренные системой оплаты труда, будут учитываться при расчете среднего заработка. До этой даты, вплоть до 1 сентября 2025 года, применялись нормы постановления 2007 года. Раньше в расчет включались только те премии и вознаграждения, которые предусматривались системой оплаты труда. При этом фиксированные выплаты и вознаграждения, как правило, не принимались во внимание при определении среднего заработка.