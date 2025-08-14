В России с 1 сентября изменится порядок расчета отпускных

При расчете отпускных теперь будут учитываться квартальные и годовые премии.
В России изменятся правила расчета отпускных с 1 сентября 2025 года. Теперь при определении их размера будут учитываться не только ежемесячные, но также квартальные и годовые премии. Об этом рассказала эксперт по трудовому праву Ольга Владимирова.
«Теперь в отпускных появятся включенные выплаты, ранее не учитываемые, например, квартальные/годовые премии. Кроме того, по сути, проходит индексация среднего заработка при повышении окладов, если повышение было масштабным, это увеличивает расчетную базу», — сказала Владимирова в разговоре с ТАСС. Она добавила, что изменения вступят в силу уже с 1 сентября текущего года.
Сумма отпускных останется прежней, если ранее при их расчете уже включались все премиальные выплаты и не происходило повышения зарплаты. Однако, согласно практике, для большинства россиян размер отпускных, скорее всего, вырастет или станет более справедливым, особенно в тех случаях, когда ранее при начислении не принимались во внимание квартальные или годовые премии.
Владимирова пояснила, что изменения обусловлены тем, что с 1 сентября все премиальные выплаты и денежные поощрения, предусмотренные системой оплаты труда, будут учитываться при расчете среднего заработка. До этой даты, вплоть до 1 сентября 2025 года, применялись нормы постановления 2007 года. Раньше в расчет включались только те премии и вознаграждения, которые предусматривались системой оплаты труда. При этом фиксированные выплаты и вознаграждения, как правило, не принимались во внимание при определении среднего заработка.
Ранее стало известно, что в России с 1 сентября 2025 года вводится новый порядок расчета среднего заработка. Он подразумевает новые правила, которым должны будут следовать работодатели при выплате заработной платы. В систему начисления отпускных выплат и выходного пособия будут внесены изменения. Помимо этого, скорректируются методы расчета, связанные с учетом премиальных выплат и увеличением заработной платы. Дополнительно предусмотрены новые гарантии, обеспечивающие соблюдение минимального размера оплаты труда.