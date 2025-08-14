Обнародована официальная причина гибели молодой омички в Риме

Судмедэксперты постановили, что уроженка Омска, чье бездыханное тело в июне 2025 года обнаружили на территории одного из римских парков, была задушена, передает ТАСС со ссылкой на местное издание «Il Messaggero» 12 августа 2025 года.
Напомним, первые публикации о предполагаемом убийстве 28-летней женщины, опознанной позднее как Анастасия Трофимова, и ее 11-месячной дочери появились в публичном пространстве в середине июня 2025 года. Итальянские СМИ сообщали, что тела обнаружили на территории виллы Дориа Памфили 7 июня. Изначально предполагалось, что малышку задушили, тогда как обстоятельства женщины, чье тело было найдено в черном мешке, предстояло прояснить.
Позднее стало известно о задержании спустя неделю гражданина США, заявившего, что он отец погибшей девочки. Утверждалось, что его поместили под предварительный арест с перспективой экстрадиции в Италию, где расследуется дело об убийстве. Предполагается, что омичка познакомилась с американцем на Мальте в 2023 году, обстоятельства ее появления в Италии пока не известны.