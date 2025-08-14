Обнародована официальная причина гибели молодой омички в Риме

Позднее стало известно о задержании спустя неделю гражданина США, заявившего, что он отец погибшей девочки. Утверждалось, что его поместили под предварительный арест с перспективой экстрадиции в Италию, где расследуется дело об убийстве. Предполагается, что омичка познакомилась с американцем на Мальте в 2023 году, обстоятельства ее появления в Италии пока не известны.