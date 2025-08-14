ФК «Иркутск» поднялся на пятое место в турнирной таблице Второй лиги

ФК «Иркутск» поднялся на пятую строчку турнирной таблицы Дивизиона Б Второй лиги России. Это произошло после домашней победы со счетом 3:0 над дублирующим составом московского «Спартака». Об этом сообщается в турнирной таблице Дивизиона Б Второй лиги.
«Настраивались, что надо действовать в защите плотнее и отыграть на “ноль”, а свое мы забьем. Несмотря на погоду, это получилось», — говорит Иван Яковлек, футболист ФК «Иркутск».
Матч против «Спартака-2» состоялся на стадионе «Шахтер» в Черемхово. Голами отметились Луташёв, Перевозников и Лаврентьев. Команда Константина Дзуцева показала уверенную игру, контролируя ход встречи.
Следующий поединок «Иркутск» проведет против «Череповца». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по местному времени.
Напомним, АиФ Иркутск уже писали, что футбольный клуб из Иркутска занимает седьмую позицию в общем зачёте Дивизиона Б, в котором участвуют 15 коллективов. За 14 проведённых матчей команда одержала 4 победы, 6 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.