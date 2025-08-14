Ричмонд
В Иркутской области началась уборочная кампания

Уже убрали 3,2 тысячи гектаров гороха, ячменя и ржи.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области началась уборочная кампания. Урожай собирают уже 10 районов региона. Как рассказали КП-Иркутск в правительстве Приангарья, аграрии убирают ранние зерновые и зернобобовые культуры.

— Сейчас собирают урожай гороха, ячменя и озимой ржи. Уже убрали 3,2 тысячи гектаров, из которых намолотили 7,2 тысячи тонны зерна, — поделился министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

В Черемховском районе начался сбор овощей, выращенных в открытом грунте. А в Иркутском, Нижнеудинском и Усольском районах продолжается уборка ранних сортов картофеля. Фермеры уже выкопали 340 тонн картофеля и собрали 5,1 тонны капусты. Средняя урожайность картофеля составила 119 центнеров с гектара, а капусты — 166 центнеров с гектара.

В этом году в регионе планируется убрать около 323 тысяч га зерновых культур, а также технические и кормовые культуры.