В Иркутской области началась уборочная кампания. Урожай собирают уже 10 районов региона. Как рассказали КП-Иркутск в правительстве Приангарья, аграрии убирают ранние зерновые и зернобобовые культуры.
— Сейчас собирают урожай гороха, ячменя и озимой ржи. Уже убрали 3,2 тысячи гектаров, из которых намолотили 7,2 тысячи тонны зерна, — поделился министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.
В Черемховском районе начался сбор овощей, выращенных в открытом грунте. А в Иркутском, Нижнеудинском и Усольском районах продолжается уборка ранних сортов картофеля. Фермеры уже выкопали 340 тонн картофеля и собрали 5,1 тонны капусты. Средняя урожайность картофеля составила 119 центнеров с гектара, а капусты — 166 центнеров с гектара.
В этом году в регионе планируется убрать около 323 тысяч га зерновых культур, а также технические и кормовые культуры.