В Иркутской области началась уборочная кампания

В Черемховском районе начался сбор овощей, выращенных в открытом грунте. А в Иркутском, Нижнеудинском и Усольском районах продолжается уборка ранних сортов картофеля. Фермеры уже выкопали 340 тонн картофеля и собрали 5,1 тонны капусты. Средняя урожайность картофеля составила 119 центнеров с гектара, а капусты — 166 центнеров с гектара.