В Новосибирске прокуратура взялась за эпизод с пассажирами, которых не пустили на борт

Это было связано с отсутствием мест в самолете.

Это было связано с отсутствием мест в самолете.

В Новосибирске прокуратура, специализирующаяся на транспорте, зафиксировала случаи ущемления прав авиапассажиров, выразившиеся в необоснованном отказе в перелете.

Новосибирской транспортной прокуратурой была проведена проверка соблюдения законодательства о защите потребительских прав в сфере авиаперевозок авиакомпанией «Сибирь».

В ходе проверки выяснилось, что в апреле 2025 года девяти пассажирам, направлявшимся рейсом Москва — Улан-Удэ, было отказано в предоставлении услуги авиаперевозки из-за нехватки мест на борту, вызванной сменой типа воздушного судна.

По представлению транспортного прокурора авиакомпания была признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (повторное оказание услуг с нарушением законодательных требований РФ), и подвергнута штрафу в размере 30 000 рублей.