Поезд Хабаровск-Тихоокеанская получил вагон-ресторан по решению суда

Хабаровской транспортной прокуратурой в ходе проведения надзорных мероприятий установлено отсутствие в составе пассажирского поезда № 213/214 сообщением Хабаровск — Тихоокеанская вагона-ресторана либо купе-буфета. При этом время следования поезда в пути превышает 16 часов. Пассажиры горячим питанием в период длительной поездки не обеспечены.
Хабаровская транспортная прокуратура внесла руководителю АО «Федеральная пассажирская компания» представление, которое удовлетворено, однако действенных мер к устранению нарушений не принято.
В этой связи транспортная прокуратура обратилась в суд с иском о понуждении предприятия оборудовать состав поезда вагоном-рестораном и купе-буфетом.
Требования прокурора удовлетворены.
Исполнение решения суда на контроле Хабаровской транспортной прокуратуры.