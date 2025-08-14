Поезд Хабаровск-Тихоокеанская получил вагон-ресторан по решению суда

Хабаровской транспортной прокуратурой в ходе проведения надзорных мероприятий установлено отсутствие в составе пассажирского поезда № 213/214 сообщением Хабаровск — Тихоокеанская вагона-ресторана либо купе-буфета. При этом время следования поезда в пути превышает 16 часов. Пассажиры горячим питанием в период длительной поездки не обеспечены.