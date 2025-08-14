Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поезд Хабаровск-Тихоокеанская получил вагон-ресторан по решению суда

По иску Хабаровской транспортной прокуратуры суд обязал АО «Федеральная пассажирская компания» включить в состав поезда Хабаровск-Тихоокеанская вагон-ресторан, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Источник: AmurMedia

Хабаровской транспортной прокуратурой в ходе проведения надзорных мероприятий установлено отсутствие в составе пассажирского поезда № 213/214 сообщением Хабаровск — Тихоокеанская вагона-ресторана либо купе-буфета. При этом время следования поезда в пути превышает 16 часов. Пассажиры горячим питанием в период длительной поездки не обеспечены.

Хабаровская транспортная прокуратура внесла руководителю АО «Федеральная пассажирская компания» представление, которое удовлетворено, однако действенных мер к устранению нарушений не принято.

В этой связи транспортная прокуратура обратилась в суд с иском о понуждении предприятия оборудовать состав поезда вагоном-рестораном и купе-буфетом.

Требования прокурора удовлетворены.

Исполнение решения суда на контроле Хабаровской транспортной прокуратуры.