Чехия передала Украине миллион артиллерийских снарядов в 2025 году

В 2025 году Чехия поставила на Украину один миллион крупнокалиберных артиллерийских снарядов в рамках международной инициативы по обеспечению боеприпасами, сообщил премьер-министр страны Петр Фиала в социальной сети. Весной 2024 года Чехия запустила проект по сбору артиллерийских снарядов из третьих стран при финансовой поддержке западных государств. Среди них Германия внесла более одного миллиарда евро, как заявил 7 июля глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в Праге. Об этом пишет РИА Новости.