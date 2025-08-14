Зачем запретили звонки в WhatsApp и Telegram: объяснение Роскомнадзора

Роскомнадзор ввел частичные ограничения на VoIP-сервисы в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Роскомнадзор пояснил, что ограничения введены в связи с ростом числа мошеннических схем, использующих данные сервисы, а также систематическим несоблюдением компаниями требований российского законодательства. «Несмотря на неоднократные требования о принятии мер, направленные владельцам мессенджеров, они были проигнорированы», — пояснили в ведомстве.
Министерство цифрового развития РФ заявили, что поддерживают действия регулятора, так как они помогут уменьшить количество мошеннических звонков, совершаемых через VoIP-сервисы.
Как уточнили в Минцифры, ограничения на голосовую связь могут быть сняты, но только после того, как сервисы приведут свою работу в соответствие с требованиями российского права.
Администрация Telegram официально прокомментировала решение Роскомнадзора, заявив о системной работе платформы по противодействию противоправному контенту, включая призывы к насилию, диверсионные призывы и финансовое мошенничество.
Кроме того, представители компании сообщили о введении усовершенствованных функций конфиденциальности, предоставляющих абонентам расширенный контроль над входящими VoIP-вызовами, включая возможность их полного отключения.
Как заявил депутат Антон Горелкин, WhatsApp, вероятно, прекратит работу в России, поскольку ожидается его включение в санкционный перечень иностранного программного обеспечения, создаваемого правительством по указу главы государства.
Напомним, что администрации Telegram и WhatsApp систематически игнорировали предписания российских регуляторов о противодействии противоправной деятельности. Платформы отказываются предоставлять правоохранительным органам РФ данные, необходимые для расследования как массовых мошеннических схем, так и террористических угроз, при этом продолжая сотрудничать с иностранными спецслужбами.
Накануне специальный корреспондент KP.RU Александр Коц пояснил, что звонки в Telegram не будут вводиться в зоне СВО.