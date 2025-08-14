На омском пляже уничтожили аллею тополей

Напомним, как сообщалось ранее, на благоустройство пляжа «Центральный-2» будет затрачено более 100 млн рублей, контракт на проведение работ выиграло ООО «Монолит». Пляж «Центральный-2» будет обновлен от Речного вокзала до Ленинградского моста. Здесь установят лежаки, скамейки, кабинки для переодевания и урны, появится терраса с пешеходной зоной из плитки и 100-метровая деревянная лавка. Также будут установлены несколько пергол для защиты от солнца. Чем в реализации этих планов помешали деревья, не сообщалось.