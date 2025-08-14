Ричмонд
На омском пляже уничтожили аллею тополей

Под снос пошли деревья на пляже «Центральный-2».

Источник: Комсомольская правда

На пляже Центральный-2 в центре города уничтожена тополиная аллея — под снос пошли 11 тополей и один вяз. Фото с пеньками появилось в телеграм-канале «Колчак Сити», вызвав возмущение омичей.

Вырубка здоровых деревьев — это не акт вандализма неизвестных. Сейчас на пляже ведется благоустройство, и уничтожение деревьев, которые скрывали гуляющих по набережной от палящего солнца, предусмотрено проектом.

Напомним, как сообщалось ранее, на благоустройство пляжа «Центральный-2» будет затрачено более 100 млн рублей, контракт на проведение работ выиграло ООО «Монолит». Пляж «Центральный-2» будет обновлен от Речного вокзала до Ленинградского моста. Здесь установят лежаки, скамейки, кабинки для переодевания и урны, появится терраса с пешеходной зоной из плитки и 100-метровая деревянная лавка. Также будут установлены несколько пергол для защиты от солнца. Чем в реализации этих планов помешали деревья, не сообщалось.

После поднявшейся волны возмущения, ситуацию прокомментировали в мэрии. В горадминистрации заявили, что деревья были старыми и сухостойными, на их месте высадят крупномеры черемухи виргинской.