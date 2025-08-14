Имущество Смольянинова* арестовано за долги

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что сотрудники ФССП арестовали автомобиль актера из-за долгов. Вместе с тем, как следует из документации, в отношении Смольянинова были прекращены два исполнительных производства. Первое из них касалось задолженности по кредитам в размере 101,3 тысячи рублей и было возбуждено в 2023 году. Однако в ноябре 2024 года производство прекратили, так как установить местонахождение должника либо его имущества не удалось. Второе производство было начато в августе 2023 года из-за неуплаты административного штрафа на сумму 32,1 тысячи рублей. В 2025 году оно было прекращено в связи с признанием артиста банкротом.