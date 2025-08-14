Имущество Смольянинова* арестовано за долги

Смолянинов задолжал в России более 159,7 тысячи рублей.
Имущество актера Артура Смольянинова* (признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов) было арестовано в связи с задолженностью в более чем 159,7 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе московского управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
«Для установления имущественного положения должника судебный пристав-исполнитель направил запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. В результате имущество должника установлено, судебный пристав-исполнитель наложил на него арест», — заявили в ведомстве. Информацию передает РИА «Новости».
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что сотрудники ФССП арестовали автомобиль актера из-за долгов. Вместе с тем, как следует из документации, в отношении Смольянинова были прекращены два исполнительных производства. Первое из них касалось задолженности по кредитам в размере 101,3 тысячи рублей и было возбуждено в 2023 году. Однако в ноябре 2024 года производство прекратили, так как установить местонахождение должника либо его имущества не удалось. Второе производство было начато в августе 2023 года из-за неуплаты административного штрафа на сумму 32,1 тысячи рублей. В 2025 году оно было прекращено в связи с признанием артиста банкротом.
Артур Смольянинов заочно арестован в РФ по уголовному делу о распространении заведомо ложной информации о военных армии страны по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также по обвинению в возбуждении ненависти либо вражды через интернет. Актер объявлен в международный розыск. Министерство юстиции в январе 2023 года включило его в реестр иностранных агентов, а в мае 2024 года имя актера появилось в перечне террористов и экстремистов.
*Артур Смольянинов признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов.