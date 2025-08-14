Ричмонд
Врач рассказал, почему выводы о связи кофе и холестерина по опросникам часто недостоверные

Врач Водовозов: Связь кофе с холестерином сложно доказать через опросники.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые исследования о связи кофе с вредным холестерином и сердечно-сосудистыми заболеваниями могли насторожить его любителей. Врач-терапевт и популяризатор науки Алексей Водовозов рассказал KP.RU, почему не стоит спешить делать выводы и отказываться от напитка.

— Исследования часто наблюдательные. Информация в них получена самым ненадежным способом — из опросников, — пояснил Водовозов.

По словам эксперта, многие опросники не учитывают реальные порции кофе, которые пьют люди. Так, чашка одного человека может быть всего 50−80 мл, а другого — 280−350 мл. Кроме того, важно, что добавляют в кофе — молоко, сливки, сахар или сиропы — это тоже влияет на здоровье, но в опросниках таких данных нет.

Водовозов подчеркнул, что для оценки риска сердечно-сосудистых болезней нужно учитывать весь образ жизни: курение, алкоголь, питание, стрессы и давление. Выделить кофе как главную причину повышения холестерина и возможных инфарктов в наблюдательных исследованиях практически невозможно.