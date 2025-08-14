Врач рассказал, почему выводы о связи кофе и холестерина по опросникам часто недостоверные

По словам эксперта, многие опросники не учитывают реальные порции кофе, которые пьют люди. Так, чашка одного человека может быть всего 50−80 мл, а другого — 280−350 мл. Кроме того, важно, что добавляют в кофе — молоко, сливки, сахар или сиропы — это тоже влияет на здоровье, но в опросниках таких данных нет.