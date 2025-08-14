Океанолог Таврический объяснил, почему вода в озере в Израиле побагровела

Член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический объяснил aif.ru, почему озера могут приобретать багровый цвет.
Как сообщалось, на Галилейском море (пресноводное озеро, расположенное на северо-востоке Израиля) произошло необычное явление — вода приобрела глубокий багровый оттенок, что вызвало тревогу у местных жителей. Многие из очевидцев провели параллели с библейской историей об Исходе, когда, согласно Писанию, по велению Бога посох Моисея коснулся Нила, превратив его воды в кровь в знак божественного суда.
«Думаю, это воздействие водорослей. При определенных условиях температурных и еще различных факторов начинается бурное размножение микроорганизмов, и получается такой розовый цвет», — отметил Таврический.
Он отметил, что подобное явление может произойти во многих озерах, которые находятся в России — и пресноводных, и соленых.
«В Крыму, например, много соленых озер красного цвета», — сказал Таврический.
Он добавил, что приобрести багровый цвет озеро может только летом, при повышении температуры.
«Сейчас всё изменилось, нарушился какой-то баланс температурный, поэтому это и происходит… Под действием интенсивного солнечного света в водорослях накапливается природный пигмент, и он окрашивает воду», — сказал Таврический.
Он уточнил, что данное явление никакой опасности для здоровья человека не несет.