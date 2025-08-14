Океанолог Таврический объяснил, почему вода в озере в Израиле побагровела

Как сообщалось, на Галилейском море (пресноводное озеро, расположенное на северо-востоке Израиля) произошло необычное явление — вода приобрела глубокий багровый оттенок, что вызвало тревогу у местных жителей. Многие из очевидцев провели параллели с библейской историей об Исходе, когда, согласно Писанию, по велению Бога посох Моисея коснулся Нила, превратив его воды в кровь в знак божественного суда.