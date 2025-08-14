В Новосибирской области рассказали о сроках сбора кедровых орехов и ягод

В соответствии с данным постановлением, сбор кедровых орехов разрешается с 25 августа на всей территории лесного фонда области, за исключением участков, предназначенных для лесосеменного хозяйства. Сбор брусники будет открыт с 15 августа, а клюквы — с 5 сентября.