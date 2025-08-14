Ричмонд
В Новосибирской области рассказали о сроках сбора кедровых орехов и ягод

Соответствующий приказ был подписан 16 июля 2025 года.

В Новосибирской области Министерство природных ресурсов и экологии установило сроки сбора дикоросов — кедрового ореха, брусники и клюквы — для нужд населения.

Приказ об этом был утвержден и подписан 16 июля 2025 года.

В соответствии с данным постановлением, сбор кедровых орехов разрешается с 25 августа на всей территории лесного фонда области, за исключением участков, предназначенных для лесосеменного хозяйства. Сбор брусники будет открыт с 15 августа, а клюквы — с 5 сентября.

Представители министерства заявили, что контроль за соблюдением установленных правил будет осуществляться сотрудниками инспекции. Они активизируют патрулирование в районах произрастания ценных лесных ресурсов для предупреждения нарушений природоохранного законодательства.