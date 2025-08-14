Названа возможная причина крушения под Тандой Ан-24: Кто виновен в гибели людей

Трагедия разыгралась 24 июля. Самолет иркутской авиакомпании «Ангара». Ан-24 выполнял рейс Хабаровск-Благовещенск-Тында. Подлетая к конечному пункту, пилоты связались по рации с диспетчерами — подлет. И хотя погода не лучшая, облачность, дождь, садиться можно. Самолет совершил первую попытку, потом ушел на второй круг и исчез с радаров. Погибли все, кто был на борту — 48 человек, среди которых село семь детей и шесть членов экипажа.