Названа возможная причина крушения под Тандой Ан-24: Кто виновен в гибели людей

Пилоты пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», который потерпел крушение в Амурской области, могли перепутать высоту из-за ошибки с измерением давления воздуха. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на предварительные выводы Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Авторы канала отмечают, что при заходе на посадку самолет ошибочно летел на 600 метров ниже положенного. Экипаж во время посадки ориентировался на давление по системе QNH (над уровнем моря). При этом высота по картам захода была указана по системе QFE (от уровня аэродрома), пояснили эксперты.
Между тем, в самом МАК оперативно прокомментировали появившуюся в СМИ информацию. Представители Межгосударственного авиационного комитета, устанавливающего причины крушения пассажирского Ан-24 в Приамурье, в интервью ТАСС заявили, что доклад, который появился в Сети, не подлинный.
«Предварительный отчет еще готовится», — говорится в сообщении.
Над ним, отметили собеседники агентства, будут работать больше месяца.
Трагедия разыгралась 24 июля. Самолет иркутской авиакомпании «Ангара». Ан-24 выполнял рейс Хабаровск-Благовещенск-Тында. Подлетая к конечному пункту, пилоты связались по рации с диспетчерами — подлет. И хотя погода не лучшая, облачность, дождь, садиться можно. Самолет совершил первую попытку, потом ушел на второй круг и исчез с радаров. Погибли все, кто был на борту — 48 человек, среди которых село семь детей и шесть членов экипажа.
Позже в Сети появилось первое видео с места крушения Ан-24.
Практически сразу специалисты Следственного комитета России на транспорте стали рассматривать две основные версии ЧП с Ан-24 недалеко Тынды. По мнению правоохранителей, авиакатастрофа могла произойти из-за неисправности воздушного судна или же из-за человеческого фактора.
Пассажирка Елена, летевшая этим рейсом до Хабаровска вместе с семьёй, рассказала KP.RU, что происходило перед вылетом. По её словам, экипаж состоял из молодых специалистов: пилоты лично проверяли техническое состояние воздушного судна перед вылетом.