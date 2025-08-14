Хабаровский край приглашает к приключениям и археологическим раскопкам

В Хабаровском крае гостей и жителей приглашают принять участие в археологических раскопках и других летних мероприятиях, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
16 августа состоится экскурсия «В гости к археологам на раскопки» (6+), которая пройдёт в окрестностях Киинских писаниц. Участники смогут увидеть работу археологов, прикоснуться к древним артефактам и услышать истории из прошлого. При покупке билета действует скидка по промослову «Минтур».
Участники раскопок могут снять видеоролик до 8 минут для Всероссийского конкурса «Дальний Восток — Земля приключений» с главным призом 3 млн рублей. Работы принимаются до 15 января 2026 года на сайте путешественникдв.рф.
Для желающих увидеть Хабаровск в новом свете, в эту субботу пройдёт обзорная экскурсия «Вечерний Хабаровск» (0+), с подсветкой фонтанов и лазерным шоу. А 16 августа можно наблюдать редкое астрономическое явление — «Плеяды в лунных объятиях» (6+).
17 августа состоится гастротур в Петропавловку (6+) с дегустацией дальневосточной кухни и посещением Свято-Петропавловского женского монастыря, прогулкой по кедровой роще и баней с дубовыми вениками.
Подробности доступны в соцсетях министерства туризма Хабаровского края и на сайте Краевого визит-центра «Амурский утес».