Хабаровский край приглашает к приключениям и археологическим раскопкам

16 августа состоится экскурсия «В гости к археологам на раскопки» (6+), которая пройдёт в окрестностях Киинских писаниц. Участники смогут увидеть работу археологов, прикоснуться к древним артефактам и услышать истории из прошлого. При покупке билета действует скидка по промослову «Минтур».