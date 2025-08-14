Матвийчук: рекордный прорыв ВС РФ говорит о критическом состоянии ВСУ

Рекордному прорыву ВС РФ в зоне СВО предшествовала кропотливая работа, результаты говорят о том, что ВСУ несут критические потери в личном составе и технике и испытывают снарядный голод, сообщил aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Ранее «Американский институт изучения войны» (ISW) проинформировал о том, что ВС РФ за сутки освободили территорию в 110 кв. км, установив рекорд годового продвижения — обычно в последние месяцы для того, чтобы продвинуться на такие расстояния, бойцам требовалось 5−6 дней.
«Рекордное продвижение не одномоментно произошло. Прорыву предшествовала кропотливая работа, которая выполнялась месяцами: ВС РФ вели разведку, уничтожали огневые средства, постоянно атаковали противника и выводили из строя личный состав, технику», — сказал Матвийчук.
В итоге, добавил военный эксперт, когда устойчивость обороны ВСУ упала настолько, что он не смог восстанавливать свою боеспособность, ВС РФ перешли в стремительную атаку и прорвали оборону.
«Это говорит о том, что противник несет критические потери, резервы у него практически отсутствуют, украинские войска испытывают большой снарядный голод», — отметил Матвийчук.
Военный эксперт добавил, что наибольших успехов в последние дни ВС РФ добились на покровском направлении.
«Это северная окраина Красноармейска (Покровска) с выходом во фланг группировки ВСУ на Дружковку. Российские войска там к вечеру прошли 10 километров… Думаю, что задачи по возвращению территории ДНР в административную границу РФ будут выполнены в ближайшее время», — подытожил Матвийчук.
Как сообщалось, украинские аналитики отметили, что Генштаб ВСУ не справляется с темпами наступления российской армии.