В России определили новое расписание уроков: вот что предложили в Минпросвещения

Напомним, что на днях в России предложили ввести новые изменения в ГОСТ на спортивную форму для школьников. Кроме этого, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева сообщила, что в российских школах могут запретить продавать фастфуд и сладости в школьных буфетах. Позднее в Госдуме выступили с инициативой по снижению учебной нагрузки на учащихся, предложив отменить занятия по субботам и запретить задавание домашних работ на выходные дни.