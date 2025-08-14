В России определили новое расписание уроков: вот что предложили в Минпросвещения

Минпросвещения РФ представило методические рекомендации по снижению учебной нагрузки на учащихся. Документ, опубликованный 13 августа на официальном сайте министерства, содержит образцы расписаний занятий для всех ступеней общего образования — 1−11 классы — на 2025/26 учебный год.
«Каждая школа сможет адаптировать модель расписания под свои условия в рамках единых федеральных требований. Рекомендации согласованы с Роспотребнадзором и доведены до субъектов РФ», — рассказали в министерстве.
В Минпросвещения уточнили, что образовательные организации смогут корректировать предложенные шаблоны с учетом локальных особенностей, соблюдая при этом общероссийские стандарты. Утвержденные модели учебных графиков прошли согласование с Роспотребнадзором и уже разосланы в субъекты РФ.
Согласно методическим рекомендациям, для каждой ступени обучения разработаны вариативные модели расписаний: 5 вариантов для начальной школы (1−4 классы), 6 — для основной школы (5−9 классы) и 19 — для старших классов (10−11 классы).
Во всех предложенных вариантах расписаний закреплено проведение патриотических занятий «Разговоры о важном» в качестве первого урока. Для учащихся 6−11 классов дополнительно предусмотрены еженедельные профориентационные уроки «Россия — мои горизонты» по четвергам.
Ранее Минпросвещения РФ акцентировало важность соблюдения установленной продолжительности каникул: осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться минимум 7 дней, а для учащихся 1-х классов необходимо предусмотреть дополнительную неделю отдыха в феврале.
Напомним, что на днях в России предложили ввести новые изменения в ГОСТ на спортивную форму для школьников. Кроме этого, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева сообщила, что в российских школах могут запретить продавать фастфуд и сладости в школьных буфетах. Позднее в Госдуме выступили с инициативой по снижению учебной нагрузки на учащихся, предложив отменить занятия по субботам и запретить задавание домашних работ на выходные дни.
Накануне Минпросвещения РФ утвердило сроки 2025/2026 учебного года: образовательный процесс начнется традиционно 1 сентября и завершится 26 мая.