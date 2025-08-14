Politico: Трамп предложил Украине гарантии безопасности вне рамок НАТО

Американский лидер отметил, что США могут разработать «средства сдерживания» для Украины в случае достижения договоренностей с Россией о прекращении огня, однако для этого должны быть соблюдены определенные условия. Как сообщает издание, Трамп не уточнил детали, касающиеся «гарантий безопасности», а обсуждал лишь общую концепцию, передает Politico.