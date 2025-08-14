Politico: Трамп предложил Украине гарантии безопасности вне рамок НАТО

Президент США Дональд Трамп в среду, 13 августа, заявил лидерам стран Европы о готовности предоставить Украине гарантии безопасности, но при условии, что они будут осуществлены не в рамках НАТО. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
Американский лидер отметил, что США могут разработать «средства сдерживания» для Украины в случае достижения договоренностей с Россией о прекращении огня, однако для этого должны быть соблюдены определенные условия. Как сообщает издание, Трамп не уточнил детали, касающиеся «гарантий безопасности», а обсуждал лишь общую концепцию, передает Politico.
Ранее газета The Times, ссылаясь на источник в Совете национальной безопасности США, сообщила, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф поддерживает идею военно-политического контроля России над освобожденными ею территориями Украины.
Кроме того, Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен быть готов «кое-что подписать» для достижения мира.
12 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объявила, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Анкоридже, крупнейшем городе американского штата Аляска. Лидер США подчеркнул, что он считает сложным вопрос обмена территориями между Москвой и Киевом, но не исключил возможности его проведения.