Эксперт Фонарев допустил, что Путина на Аляске могут охранять подлодки РФ

«У них не может быть численного перевеса. Наши не могут оказаться в равенстве или меньшинстве. Если говорить о боевой части, анализе всей этого истории, то, наверное, там просто подводные лодки с ядерными ракетами будут рядом для того, чтобы никто не думал, что можно проскочить. Наверное, именно поэтому и выбрана Аляска. С одной стороны в этот регион не так просто попасть посторонним людям. Там есть один аэропорт на тысячу километров. Также регион находится в зоне досягаемости ядерных ракет», — сказал собеседник издания.