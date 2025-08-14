Эксперт Фонарев допустил, что Путина на Аляске могут охранять подлодки РФ

На Аляске помимо личной охраны и сотрудников Секретной службы США обеспечивать безопасность президента РФ Владимира Путина во время его встречи с американским коллегой Дональдом Трампом могут также и подлодки с ядерными ракетами. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил руководитель штаб-квартиры Национальной ассоциации телохранителей России (НАСТ), экс-сотрудник КГБ Алексей Фонарев.
Ранее экс-агент американского федерального агентства Роберт Макдоналд заявлял, что безопасность Путина в штате Аляска будут обеспечивать и его охранники, и сотрудники Секретной службы США.
«У них не может быть численного перевеса. Наши не могут оказаться в равенстве или меньшинстве. Если говорить о боевой части, анализе всей этого истории, то, наверное, там просто подводные лодки с ядерными ракетами будут рядом для того, чтобы никто не думал, что можно проскочить. Наверное, именно поэтому и выбрана Аляска. С одной стороны в этот регион не так просто попасть посторонним людям. Там есть один аэропорт на тысячу километров. Также регион находится в зоне досягаемости ядерных ракет», — сказал собеседник издания.
Фонарев также рассказывал aif.ru, что из себя представляет Секретная служба США. По его словам, Путина будут охранять 10−20 агентов американской спецслужбы.
До этого стало известно, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. Местом встречи, по данным американских СМИ, станет военная база Эльмендорф-Ричардсон, расположенная в небольшом городе Анкоридж. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в разговоре с aif.ru рассказал, чем уникальна эта военная база, почему Трамп выбрал ее и как это скажется на сближении президентов РФ и США.