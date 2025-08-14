Новосибирские рыбаки выловили на Оби трофейную щуку

Несмотря на северный ветер, мешавший стоять на электроякоре, улов оказался богатым: три щуки весом по 10 кг, две — по 12 кг, одна — 14 кг и около десяти экземпляров от 5 до 10 кг. Ловили в основном на крупный силикон, мандулы и поролоновые приманки.
Кроме щуки, попадался и судак, но в других местах — под ярами и возле коряг. Всю трофейную рыбу рыбаки отпустили обратно в реку. Об этом они рассказали в соцсети «ВКонтакте».
