В Башкирии 121-летняя деревянная церковь может стать памятником архитектуры

Находится церковь в центре села, западнее главной улицы, в 50-ти метрах от берега реки Мендим. Она хорошо просматривается с разных сторон, в том числе с противоположного берега реки и моста через нее. Здание срублено из бревен лиственных пород (липы и осины), что, в целом, непривычно для деревянного строительства. Храм рублен в лапу, без гвоздей. Для фундамента брали местный камень — плиточник. Кровельное железо для купола часовни и крыши привезли из Белорецка. Кузнецы сковали узорные чугунные решетки на окна первого этажа и петли для церковных дверей и окон.