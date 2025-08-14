В Башкирии 121-летняя деревянная церковь может стать памятником архитектуры

Соответствующая документация опубликована для общественного обсуждения на официальном интернет-портале РБ.
Строительство деревянной Покровской церкви в селе Карагаево силами местных крестьян началось в 1887 или в 1890 году. Завершилось оно в 1904 году, что подтверждается данными Уфимских епархиальный ведомостей.
Находится церковь в центре села, западнее главной улицы, в 50-ти метрах от берега реки Мендим. Она хорошо просматривается с разных сторон, в том числе с противоположного берега реки и моста через нее. Здание срублено из бревен лиственных пород (липы и осины), что, в целом, непривычно для деревянного строительства. Храм рублен в лапу, без гвоздей. Для фундамента брали местный камень — плиточник. Кровельное железо для купола часовни и крыши привезли из Белорецка. Кузнецы сковали узорные чугунные решетки на окна первого этажа и петли для церковных дверей и окон.
Согласно архивным данным, церковь была закрыта и разграблена в 1934 году. По воспоминаниям очевидцев, церковь использовали под зерносклад, гостиницу, магазин, клуб, столовую. С середины 1950-х годов — под сельский клуб, для которого внутрихрамовое пространство было разделено на два этажа. В 1970−80-е годы здесь был хозяйственный магазин. Часть икон местными жителями была спасена и передана в Церковь Вознесения Господня села Табынское Гафурийского района.
К 2020-м годам от двухсветного Карагаевского храма осталась лишь прямо стоящая колокольня и алтарная стена, всё остальное постепенно сложилось и рухнуло.
В 2023 году спасением Карагаевского храма занялся благотворительный фонд «Твердая почва» (Уфа). Летом было проведено до двух десятков субботников по расчистке мусора, к работе привлекались как жители местных деревень, так и привозимые из Уфы добровольцы. Силами местных жителей и волонтеров была расчищена территория храма, сооружено и покрашено ограждение, установлен инфощит и охранная табличка.