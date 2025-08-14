Авиакомпания S7 запускает прямые рейсы из Новосибирска в Бухару. Теперь сибиряки могут без пересадок добраться до Узбекистана. Это отличная новость для всех, кто мечтает познакомиться с богатой историей и культурой древнего города, попробовать настоящую узбекскую кухню и насладиться восточным гостеприимством.