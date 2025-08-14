Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиакомпания S7 запускает прямые рейсы из Новосибирска в Бухару

Теперь сибиряки могут без пересадок добраться до Узбекистана.

Теперь сибиряки могут без пересадок добраться до Узбекистана.

Авиакомпания S7 запускает прямые рейсы из Новосибирска в Бухару. Теперь сибиряки могут без пересадок добраться до Узбекистана. Это отличная новость для всех, кто мечтает познакомиться с богатой историей и культурой древнего города, попробовать настоящую узбекскую кухню и насладиться восточным гостеприимством.

Новое направление открывает широкие возможности для туризма и деловых поездок, делая путешествия еще более комфортными и доступными.