ЦТАК: Shaman приехал в КНДР по случаю празднования освобождения Кореи

Торжества по случаю праздника запланированы на 15 августа.

Источник: Аргументы и факты

Российский певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, прибыл в КНДР в составе официальной делегации для участия в праздновании 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального режима. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

В составе делегации, которую возглавил заместитель министра культуры Андрей Малышев, российские представители прибыли в Пхеньян 14 августа. Торжества по случаю этой знаменательной даты запланированы на 15 августа.

Ранее сообщалось, что председатель Государственной Думы Вячеслав Володин вместе с российской делегацией прибыл в столицу КНДР, Пхеньян, с официальным визитом.

Кроме того, во вторник состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Стороны подтвердили приверженность развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества во всех сферах.

