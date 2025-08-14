ЦТАК: Shaman приехал в КНДР по случаю празднования освобождения Кореи

Российский певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, прибыл в КНДР в составе официальной делегации для участия в праздновании 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального режима. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
В составе делегации, которую возглавил заместитель министра культуры Андрей Малышев, российские представители прибыли в Пхеньян 14 августа. Торжества по случаю этой знаменательной даты запланированы на 15 августа.
Ранее сообщалось, что председатель Государственной Думы Вячеслав Володин вместе с российской делегацией прибыл в столицу КНДР, Пхеньян, с официальным визитом.
Кроме того, во вторник состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Стороны подтвердили приверженность развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества во всех сферах.