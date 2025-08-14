Профессор Бергельсон: многие жители Аляски с симпатией относятся к русским

На Аляске к России относятся с симпатией, отметила в беседе с корреспондентом aif.ru доктор сфилологических наук Мира Бергельсон.
«К России на Аляске относятся с теплом и с симпатией. Особенно это можно сказать о тех, кто сохраняет свое русское культурное наследие», — объяснила собеседница издания.
Профессор обратила внимание на то, что на Аляске русский след прослеживается во многих областях. Сохраняются русские церкви. На карте Аляски есть русские названия, например, Russian River (Русская река), населенный пункт The Town of Nicolai, который получил название по имени индейского вождя, который крестился в православие. Также на Аляске проживает немало представителей коренного населения с русскими фамилиями.
По словам Бергельсон, аляскинские русские трепетно относятся к своему наследию и стараются сохранить память о языке, который они слышали в детстве, на котором говорили их родители, бабушки и дедушки.
«Очень хотелось бы, что Путин почувствовал на земле Аляски, как много там сохранилось русской культуры, как бережно сохраняют ее жители этого американского штата. Русский язык звучал на Аляске с середины 18-го века, и даже в наши дни еще живы последние носители Аляскинского варианта русского языка — те, для кого он был первым, родным языком», — добавила она.
Как стало известно ранее, 15 августа на Аляске пройдет встреча российского президента Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.