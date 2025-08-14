Россиянам запретят брать одновременно больше одного займа в МФО: Когда вступит с силу ограничение

По словам парламентария, если гражданин уже имеет непогашенный долг, в выдаче нового займа ему откажут. Кроме того, со следующего года в России введут трехдневный период охлаждения при выдаче займов, а также власти снизят высшую плану переплаты по микрозаймам со 130 процентов до 100.