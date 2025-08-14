Россиянам запретят брать одновременно больше одного займа в МФО: Когда вступит с силу ограничение

С 2026 года россиянам запретят брать более одного займа в микрофинансовых организациях (МФО) одновременно. Автор инициативы — ЦБ. Об этом в интервью сайту «Известия» сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По словам парламентария, если гражданин уже имеет непогашенный долг, в выдаче нового займа ему откажут. Кроме того, со следующего года в России введут трехдневный период охлаждения при выдаче займов, а также власти снизят высшую плану переплаты по микрозаймам со 130 процентов до 100.
Все предложение регулятора, ответил Анатолий Аксаков, Госдума рассмотрит уже осенью.
Эксперты же видят в этих инициативах как плюсы, так и минусы. Ограничения, считают они, приведет к теневому кредитованию россиян, а вот введение периода охлаждения — идея хорошая, поскольку большинство микрозаймов граждане берут импульсивно.
Госдуме не раз поднимали тему регулирования подобных организаций, в 2023 году депутат Сергей Миронов готовит законопроект о полном их запрете.
А недавно председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале объявил, что депутаты приступают к обсуждению законопроекта, направленного на усиление защиты прав граждан, пользующихся услугами банков и микрофинансовых организаций (МФО).