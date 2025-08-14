Ричмонд
SHAMAN приехал в Северную Корею: зачем

ЦТАК: Певец SHAMAN прибыл в КНДР в составе делегации РФ.

Источник: Комсомольская правда

Российский певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, прибыл в КНДР в составе делегации РФ по случаю празднования 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства. Об этом в четверг, 14 августа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Делегацию, в состав которой вошел SHAMAN, возглавил российский замминистра культуры Андрей Малышев. Известно, что россияне прибыли в Пхеньян 14 августа, а освобождение Корейского полуострова отмечается 15 августа.

Напомним, что делегацию Государственной думы РФ в КНДР возглавит Вячеслав Володин. Российские парламентарии прибыли в Пхеньян минувшей ночью.

Как KP.RU писал ранее, РФ совместно с Северной Кореей выпустят марки в честь 80-летия освобождения Корейского полуострова от японской колониальной оккупации. Их презентация запланирована на 15 августа — в сам день годовщины.

