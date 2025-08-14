Секс-миф разоблачён: почему количество партнёров не делает вас лучше в постели

Специалист отметила, что качество сексуальных отношений определяется не числом связей, а умением слушать, общаться и проявлять внимание к конкретному человеку. По словам Матвеевой, искусный любовник отличается готовностью к обратной связи и способностью реагировать на актуальные потребности партнёра, а не длинным списком сексуальных побед.