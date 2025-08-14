Секс-миф разоблачён: почему количество партнёров не делает вас лучше в постели

По мнению экспертов, количество сексуальных партнёров не является показателем мастерства в интимной жизни. Как пояснила NEWS.ru сексолог и семейный психолог Екатерина Матвеева, настоящие навыки в этой сфере формируются благодаря способности чувствовать партнёра и выстраивать с ним открытый диалог.
Специалист отметила, что качество сексуальных отношений определяется не числом связей, а умением слушать, общаться и проявлять внимание к конкретному человеку. По словам Матвеевой, искусный любовник отличается готовностью к обратной связи и способностью реагировать на актуальные потребности партнёра, а не длинным списком сексуальных побед.
Эксперт подчеркнула, что глубокие отношения с одним партнёром, основанные на взаимопонимании и совместном экспериментировании, часто оказываются более насыщенными, чем многочисленные поверхностные связи.
Это заявление опровергает распространённый стереотип о прямой зависимости между количеством сексуальных партнёров и качеством интимной жизни. Специалисты отмечают, что настоящая сексуальная гармония достигается через эмоциональную близость и открытое общение между партнёрами.