Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shaman приехал в Пхеньян на празднование 80-летия освобождения Кореи

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) прибыл в Пхеньян в составе российской делегации для участия в праздновании 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства. Об этом в четверг, 14 августа, сообщило ЦТАК.

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) прибыл в Пхеньян в составе российской делегации для участия в праздновании 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства. Об этом в четверг, 14 августа, сообщило ЦТАК.

Делегацию Министерства культуры России возглавляет заместитель министра Андрей Малышев. В ее состав также вошли ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная Звезда» и ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск. В Пхеньяне делегацию встретили заместитель министра культуры КНДР Пак Ген Чхоль, представители профильных ведомств, дипломаты и посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора, говорится в сообщении.

Освобождение Корейского полуострова от японского господства отмечается 15 августа.

29 июля первый авиарейс из столицы КНДР Пхеньяна приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Перелет осуществлялся силами компании Nordwind на самолете Boeing 777−200ER — всего воздушное судно может вместить 440 пассажиров.

Российские туристы, которые одними из первых отправились на новый северокорейский курорт Вонсан-Кальма, рассказали о высоком уровне обслуживания и о пляже, превзошедшем все их ожидания.