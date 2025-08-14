Shaman приехал в Пхеньян на празднование 80-летия освобождения Кореи

Делегацию Министерства культуры России возглавляет заместитель министра Андрей Малышев. В ее состав также вошли ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная Звезда» и ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск. В Пхеньяне делегацию встретили заместитель министра культуры КНДР Пак Ген Чхоль, представители профильных ведомств, дипломаты и посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора, говорится в сообщении.