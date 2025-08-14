Shaman приехал в Пхеньян на празднование 80-летия освобождения Кореи

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) прибыл в Пхеньян в составе российской делегации для участия в праздновании 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства. Об этом в четверг, 14 августа, сообщило ЦТАК.
Делегацию Министерства культуры России возглавляет заместитель министра Андрей Малышев. В ее состав также вошли ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная Звезда» и ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск. В Пхеньяне делегацию встретили заместитель министра культуры КНДР Пак Ген Чхоль, представители профильных ведомств, дипломаты и посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора, говорится в сообщении.
Освобождение Корейского полуострова от японского господства отмечается 15 августа.
29 июля первый авиарейс из столицы КНДР Пхеньяна приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Перелет осуществлялся силами компании Nordwind на самолете Boeing 777−200ER — всего воздушное судно может вместить 440 пассажиров.
Российские туристы, которые одними из первых отправились на новый северокорейский курорт Вонсан-Кальма, рассказали о высоком уровне обслуживания и о пляже, превзошедшем все их ожидания.