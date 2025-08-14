Царев: исполнителей операции «Паутина» могли уже уничтожить

Агенты Службы безопасности Украины являются расходным материалом для ведомства, поэтому странно, когда глава СБУ Василий Малюк* говорит об использовании известных пластических хирургов для защиты сотрудников. Об этом в беседе с корреспондентом aif.ru сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
Ранее Малюк заявлял, что СБУ использует всемирно известных пластических хирургов для защиты агентов под прикрытием после миссий. По его словам, готовятся фальшивые личности, а затем эти люди начинают жизнь заново с нуля при понимании, что их могут поймать.
«Я вижу отношение СБУ, самого Малюка к их агентам, которые выполняют их поручения в России. Это расходный материал. После выполнения задания никто даже не думает о том, чтобы их каким-то образом вывозить. Выполнил и до свидания. Ищут следующих. И более того, они не предлагают, не настаивают, не ищут способа для того, чтобы обменять своих агентов на кого-либо. Этого ничего нет. Поэтому как-то странно, то есть громадное количество примеров, когда они просто бросают своих агентов, перестают выходить на связь после выполнения заданий. И с другой стороны, есть какие-то отдельные агенты, которым уделяется какое-то особое внимание. Очень странно», — сказал собеседник издания.
До этого Малюк раскрыл подробности операции «Паутина». По его словам, когда грузовики с БПЛА выехали со склада в Челябинске, украинские агенты уже покинули территорию России. Они выехали в третьи страны якобы на отдых, где получили новые удостоверения личности и уже по ним въехали на Украину.
Генерал ФСБ Александр Михайлов в разговоре с aif.ru выразил уверенность, что все виновные в нападении на военные аэродромы в РФ будут установлены, несмотря на смену личности и новые документы.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.