Царев: исполнителей операции «Паутина» могли уже уничтожить

«Я вижу отношение СБУ, самого Малюка к их агентам, которые выполняют их поручения в России. Это расходный материал. После выполнения задания никто даже не думает о том, чтобы их каким-то образом вывозить. Выполнил и до свидания. Ищут следующих. И более того, они не предлагают, не настаивают, не ищут способа для того, чтобы обменять своих агентов на кого-либо. Этого ничего нет. Поэтому как-то странно, то есть громадное количество примеров, когда они просто бросают своих агентов, перестают выходить на связь после выполнения заданий. И с другой стороны, есть какие-то отдельные агенты, которым уделяется какое-то особое внимание. Очень странно», — сказал собеседник издания.