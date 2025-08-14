Эксперт назвала главные правила безопасного очищения кожи лица

Правильное умывание — залог здоровой и сияющей кожи. Многие совершают распространенную ошибку, выбирая слишком агрессивные средства, которые могут пересушивать кожу и нарушать ее естественный защитный барьер. Об этом KP.RU рассказала химик-разработчик Юлия Дробышева.
— Идеально подходят гели и пенки с близкими к нейтральным значениями pH (5.5−7.0). В ежедневный уход также рекомендуется включать мицеллярную воду для демакияжа или очищающее молочко, особенно, если вы используете стойкую косметику или если у вас сухая кожа. Помните, что средства с сульфатами подсушивают кожу, — уточнила эксперт.
Специалист советует проводить процедуру очищения 1−2 раза в день. Вечером важно удалить макияж, солнцезащитный крем и загрязнения, а утром достаточно мягкого умывания или тоника, чтобы удалить остатки ночного ухода. Регулярное и правильное очищение помогает предотвратить закупорку пор, появление черных точек и воспалений.
— Если вы умоетесь один раз с обычным мылом, то ничего трагичного не произойдет, потому что наша кожа умеет адаптироваться и восстанавливать баланс pH, но его регулярное использование приводит к сухости и обезвоживанию, — добавила химик.